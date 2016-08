Local

Un reconocimiento, su solidaridad y su afecto le ofrecieron a Hugo Salgado Castañeda, titular de la Notaría Pública Número Dos, amigos, familiares, notarios, empresarios, constructores, sindicatos, abogados, agentes inmobiliarios, universitarios y diversos personajes de la clase social y política de Cuernavaca por su destacada labor notarial, académica y política en Morelos.



La reunión y comida se llevó a cabo ayer jueves en las instalaciones de la Notaría Número 2, logró la integración de cientos de personas que decidieron unirse al notario, al académico, al político, al ciudadano y al morelense, a quien durante décadas las familias de Cuernavaca y de Morelos le han depositado su confianza y desarrollo de sus negocios.

Hugo Salgado, al agradecer a todos los presentes y acompañado de su esposa y familia, reconoció a Patricia Mariscal, presidenta del Colegio de Notarios del Estado de Morelos, la defensa y solidaridad que está haciendo de esta institución que en su momento engrandecieron personas como Ignacio García López, Felipe Güemes y muchos otros que incluso ya no están.

“Amistades que son ciertas nadie las puede tumbar. Casi 400 años tiene esta frase de Cervantes que hoy tomo prestada para la fraterna reunión. La amistad, multiplica los bienes y destroza los males. Es el único remedio contra la inmensa fortuna y un desahogo del alma”, precisó el Notario Público Número Dos.

En esta reunión, reconoció que los ahí presentes son amigos y muchos de ellos hasta compadres por lo que se demuestran los fuertes lazos de amistad, afecto y respeto. Hay un resistente tejido de ataduras familiares y sociales, y en ocasiones hasta escolares y unafrialdad poderosa ante los ataques a cualquiera nosotros. Muchos hemos recibido ataques e incluso se están multiplicando muchos y por tanto, no nos vence el rencor ni nos doblega el encono pero tampoco guardamos agravios”.

Hugo Salgado Castañeda, destacó que el estado y la ciudad se debaten entre luchas políticas cada vez más enconadas; mezquinos intereses se enfrentan y desde cuartillas se escriben de estos temas; nos tocan atodos. Aquí vivimos, somos cuernavacenses de cepa y rabiosamente morelenses. Pero vivimos la otra cara de la sociedad, la del trabajo constante y el de la responsabilidad familiar, la de la gustosa fidelidad y afecto del que hoy gozamos.

“He sido notario muchos años y gozo de la confianza de miles que acudieron a poner a mis manos y desarrollo de sus negocios. He sido maestro de varios que hoy son notarios, pero que no me envanece y por el contrario, la fe pública que el estado depositó en mí para mejor servir a mis conciudadanos es un ícono sagrado que respeto igual. No están los que son, pero estoy seguro que todos lo que están son.

Gracias por su gesto, afecto, confianza y por sobre todas las cosas por lo que las valora: la amistad”. Entre los presentes: los abogados Sara Olivia Parra Téllez, José Luis Urióstegui Salgado, Carlos de la Rosa, Miguel Ángel Rosete Flores, Hugo Bello Espíritu; la notaria número 5, Patricia Mariscal; Bulmaro Hernández Juárez, del NGS; los universitarios René Santoveña Arredondo y Manuel Prieto Gómez; además de agentes inmobiliarios, constructores, notarios, valuadores y amigos que durante la vida han caminado como ex presidentes municipales de Hugo Salgado dejó en claro que siempre se ha sentido orgulloso de ser morelense y de ser zapatista.