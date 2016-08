Local

Redacción | Jorge Robles Salazar

2016-08-26

Jonacatepec.- Mientras el alcalde Israel Andrade Zavala, se encontraba de vacaciones en Brasil, la Procuraduría de Protección al Ambiente de Morelos (PROPAEM) clausuró las obras de el denomina “Cristo El Mirador”, proyecto ecoturístico que el edil de Jonacatepec, inició antes de asumir el cargo.



Acusa directamente a Mahelet Enríquez Sánchez, ex candidata independiente a la alcaldía; Beirut Olivar Hernández, ex director de ecología; Ismael Ariza Rosas, ex alcalde; y, a los integrantes del autodenominado Consejo Ciudadano, encabezado por Silvia Sánchez, madre de Israel Zúñiga Sánchez quien ha sido candidato a la Presidencia municipal en dos ocasiones por el Partido Acción Nacional, de provocar la clausura del proyecto ecoturístico.

Desde sus vacaciones en Brasil, a donde asistió para estar presente en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, emitió un comunicado a nombre del ayuntamiento que encabeza donde acusa a supuestos detractores políticos de estar detrás de esta clausura y asegura reiniciar en breve las obras ya que cuenta con los permisos ambientales correspondientes.

Detalló que “esas personas, que solamente frenan el progreso y desarrollo municipal de Jonacatepec en su afán por desgastar al presidente Israel Andrade Zavala”.

Dijo que esos personajes en lugar de preocuparse y ocuparse por generar empleos solo tratan de bloquear el desarrollo y sobre todo de dejar perder los empleos que se han creado en el “Cristo del Mirador” que son más de 70 directos y alrededor de 45 indirectos, “a estas personas no les importa el buen vivir de las familias de estos trabajadores”.

Ubicado al oriente de este municipio, “El Cristo del Mirador” es un lugar donde se ofrecen viajes en globo aerostático y helicóptero como parte de un programa de fomento turístico de relevancia para la región.

El alcalde en su momento anunció también establecer en ese lugar un pequeño zoológico y actividades con tirolesa, paseos en bicicleta, entre otras que son justificados con impulsar la convivencia familiar.

Entre la comunidad prevalece la discusión sobre la necesidad de este proyecto debido a que la inversión total aún no es transparentada, y también si será una fuente de empleos al atraer a turistas nacionales e internacionales.

Quienes se mantienen inconformes sostienen que mientras se aplica una millonaria inversión a este proyecto, existen comunidades sin servicios básicos, y que deben de ser atendidos con prontitud por el alcalde Israel Andrade Zavala.