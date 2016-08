Nosotros - Graco: El adiós necesario

Opinión

José Maria Román |

2016-08-26

Cuando se ejerce el poder del gobierno se tiene que entender que no se gobierna solo. Que una cosa es la elección popular y otra el ejercicio del poder. Que el poder para que resulte viable necesita la participación constante de la sociedad y de los poderes de facto que en ella se manifiestan. Esos poderes, junto con el legislativo y judicial regulan el ejercicio del poder. Graco olvidó esta regla esencial de la democracia y omitió el trato respetuoso de sus pares. Con esa actitud arrastró al judicial y al legislativo en una aventura cuyo final pone en entre dicho en la sociedad la validez de la existencia de los poderes del gobierno y obliga al pueblo a asumir la actitud de dignidad que ahora realiza al pedir la desaparición de los poderes del Estado para recuperar el orden y la sensatez con las que debe operar un gobierno. Es de ahí de donde nace este movimiento.



La forma muy personal de Graco sin el mínimo decoro, más que su propio interés y ego terminó sometiendo al poder judicial y al poder legislativo lo que da origen a las manifestaciones de los diversos grupos de la sociedad que se ven ofendidos por la forma de gobernar de este personaje que trastocó ya los valores y las costumbres de los morelenses. Ajeno a su nepotismo y a sus excesos que nadie ha osado limitar dentro del poder legislativo o judicial, Graco ha estado distanciado del pueblo que lo eligió. Esa distancia se hizo tan grande que ha terminado en un divorcio necesario, ya que las condiciones sociales en que se encuentra el estado son graves tanto en materia de seguridad como en cuestiones financieras y de paso la referente a las costumbres. Graco ha metido al estado a un endeudamiento que forzosamente llevará a que el Congreso tarde que temprano tenga que autorizar incremento en los impuestos a los ciudadanos para poder pagar estos excesos. Habrá que considerar que este Gobernador va a dejar al estado con deudas muy grandes considerando su capacidad de pago. En materia de seguridad hay muy serios señalamientos en su contra. En primer lugar la falta de cumplimiento de su palabra y la reiterada mentira de que Morelos estaba blindado contra las acciones delincuenciales del Estado de Guerrero, Puebla, y demás vecinos que en serias contradicciones termina por confesar recientemente que parte de la delincuencia que padecemos es por los eventos Guerrerenses y el pueblo se pregunta dónde quedó el blindaje del que habló en el pasado en forma reiterada y concluye en lo mismo: que la promesa de eliminar la delincuencia, quedó en la mentira. Graco nos miente día a día y vive en su mundo de fantasía tomando decisiones personales que resultan impopulares o en franco rechazo por la sociedad. Graco es el yo por el yo, sin consultar a nadie y sin guardar las formas, de ahí que su gobierno esté integrado básicamente por su familia y a sabiendas de que ha corrompido al resto de los poderes omite guardar las más elementales formas de gobernar y convierte al gobierno en un reducto de su poder familiar. Busca pretextos para salvar una situación insalvable. Ya antes buscó lo mismo en la figura de Carrillo Olea cuando se escudó en su imagen en su primera crisis. Decentemente el ex gobernador puso tierra de por medio y se ausentó del Estado, ahora en esta gravísima crisis ya no tiene el mismo pretexto y se lanza en contra de la figura del obispo de Cuernavaca y en contra del rector de la Universidad para procurar encontrar bajo la misma estrategia el mismo resultado. El problema es que los tiempos han cambiado y la táctica empleada ya está rebasada, ya no podrá surtir el mismo efecto. De lo que se habla en cuanto a su fortuna personal y de familiares a través de las muchas formas que se estilan en el ejercicio del poder como las comisiones en obras públicas, pues el tiempo y las auditorias nos dirán que tan legal fue en sus actos. Claro que para que conozcamos la realidad requerimos que el poder que nos gobierna actualmente desaparezca porque es obvio que ni el Congreso ni el Poder Judicial tienen la calidad moral como conjunto de instituciones para calificar a Graco por la sencilla razón de que han sido seriamente penetrados tanto por la delincuencia como por el propio titular del Poder Ejecutivo. La única salida que le queda a la sociedad es la calle y lo único que puede resultar viable para quitar a este gobernante es pedir y exigir cuentas claras en el marco de la ley supervisadas y moralmente apoyadas por un grupo de ciudadanos independientes al gobierno que revisen el actuar de esta administración. En ningún caso Graco puede irse impune de los excesos que ha cometido, ya basta de tanta impunidad entre gobernantes de diferentes partidos que se cubren uno con otro sus fechorías.