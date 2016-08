Sin Cortapisas - ¡Fuera Graco!, la exigencia de un pueblo cansado de un gobierno represor y ladrón

Opinión

Redacción | Patricia Castro Cedillo

2016-08-26

Se espera, en verdad se espera, que ahora sí el clamor de todos los sectores del estado no sólo sea escuchado, sino atendido de manera inmediata

La sociedad no aceptará un no como respuesta para que desde la Federación Graco Ramírez, el mitómano y soberbio gobernador fuereño, sea depuesto del cargo y se le finquen acciones penales por su perverso actuar





Tal parece que ahora sí, la demanda de la sociedad morelense será atendida; ya basta de que políticos desde las diversas esferas sigan protegiendo y encubriendo corruptelas del tabasqueño convertido en gobernador de Morelos, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu. ¡Ya basta de que diputados vendidos sigan atacando a quienes están en contra de este fuereño que más que beneficios, sólo inseguridad, violencia y desempleo ha traído al estado!



¡Ya basta que sean, la mayor parte de legisladores, voceros de este nefasto sujeto que los tiene comprados y se empeñan en defender lo indefendible! ¡Ya basta! pues, de tanta impunidad, de tanto valemadrismo de Graco y de su parentela ladrona, de funcionarios serviles, de ex´s, hijastro, nuera, sobrino y familia política que se han enquistado en la entidad para que desde puestos claves o con entrega de obras sin licitar, sigan saqueando a Morelos para beneficio propio. ¡Ya basta!

Sería inadmisible, absurdo, que desde el gobierno federal, vía el Chino Chong, la justicia le haga a Graco Ramírez lo que el viento a Juárez, nada. Si la mega marcha realizada por el Frente Amplio Morelense (FAM), los cierres, bloqueos y ahora, la caravana que partió a la CDMX para ser atendidos en sus demandas no logran su cometido: salida y cárcel para el tabasqueño, quedará más que demostrado que este espurio individuo cuenta con proteccionismo oficial desde Los Pinos, por ende, la SEGOB.

Y si eso fuese verdad, ahora se entiende por qué una Elena, un Gayosso, y un Graco se mofan, burlan, humillan y roban a lo descarado las arcas estatales, puesto que se saben intocables; a estos deleznables entes que sienten que apagan la lumbre a p….s les importa poco o nada si la violencia e inseguridad se recrudece en la entidad, finalmente qué, ellos ni viven ni pernoctan en Morelos, ellos cómodamente se hallan en la CDMX, en Coyoacán, desde donde mueven los hilos de los títeres que compraron y que hacen el trabajo sucio por ellos.

¡Sí!, la sociedad está hasta la madre de Graco y toda su familia, que se jacta de que en Morelos no hay ingobernabilidad, no hay inseguridad, no hay desempleo, pero ¿qué diablos saben si viven cómodamente y rodeados de guardaespaldas y autos blindados?, ¿qué saben lo que no es tener qué llevar a la mesa y sacar adelante a la familia de forma honrada? ¿Qué saben ellos si todo el tiempo han estado mamando de la ubre presupuestal?

Ante el panorama desolador que cubre a tierras zapatistas; los morelenses, unidos, confían que en esta ocasión sus reclamos sean atendidos satisfactoriamente y que independientemente de deponer del cargo a Graco y se actúe penalmente en su contra, también se le obligue, tanto a éste como secuaces, a devolver todo el dinero que saquearon.

Ahora bien, sólo se espera que del movimiento social (FAM) no se cuelguen actores políticos o personajes que sólo velan por sus intereses. No se está a favor de los transportistas que nunca de los nunca han visto por los usuarios, pero sí a favor de la salida de Graco. ¡Eso sí!

Pero ya se verá en qué termina este oleaje social en contra del peor gobernador que ha tenido Morelos, ya se verá. Tiempo.