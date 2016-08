Justicia

Redacción | Pancho Rendón

2016-08-26

Se mató motociclista



en aparatosa caída

La mañana de ayer vecinos de la calle Alhelí, de la colonia Milpillas, de esta ciudad capital, reportaron a los números de emergencia que a las siete de la mañana escucharon un fuerte golpe en la calle y al momento de salir para saber qué había sucedido se percataron de que el conductor de una motocicleta se encontraba tirado sobre el lado derecho de la unidad.

De inmediato acudieron al llamado de auxilio elementos de la Policía Municipal que al notar que el hombre estaba inconsciente, solicitaron la presencia de los servicios de emergencia.

Momentos después se presentaron al lugar de los hechos, paramédicos del ERUM, mismos que al momento de tratar de brindarle los primeros auxilios a la víctima se percataron de que ya no tenía signos vitales, como consecuencia de la fuerte caída que sufrió, además de que no portaba casco de protección, por lo que dieron aviso a la Fiscalía General del Estado.

Más tarde, arribó personal de Servicios Periciales para realizar el levantamiento de cadáver de quien en vida respondía al nombre de José “N”, quien contaba con 40 años de edad





Arcos detectores

de autos robados

“Con el dinero que se recaude por concepto del reemplacamiento vehicular en Morelos, será el primer estado en contar con arcos detectores de vehículos robados que se colocarán en todas las entradas y salidas de la entidad”, fueron las palabras del mandatario estatal Graco Ramírez, para justificar el cobro por cambio de placas.

Esto sucedió durante el inicio de su gestión y a tres años de distancia, se podría decir que, Morelos, es el único estado que no cuenta con arcos detectores de vehículos robados y que el dinero recaudado por el reemplacamiento pudo haberse gastado en otros menesteres, porque la promesa, en eso quedó.

Al no haber arcos con sensores de lectura de placas, el robo de autos se disparó en un 500% durante la administración perredista de Graco Ramírez, pero lo más grave, es que el 75% de los robos son con violencia, a mano armada, en mayor nivel en Cuernavaca y posterior en la zona metropolitana de Jiutepec, Temixco y Zapata.

Las bandas delincuenciales especializadas en el robo de autos se han incrementado alarmantemente en perjuicio de los morelenses o de los que aquí residen, porque es de todos los días el actuar de estos criminales, los cuales sacan de la entidad las unidades, principalmente de lujo, para llevarlas a vender a la sierra de Guerrero o de Michoacán, las embarcan rumbo a Centroamérica o Europa y la menor parte son desvalijadas en Yunques o utilizadas para ejecuciones, levantones, extorsiones, asaltos o hechos criminales.

La promesa incumplida del gobernante no la olvidan los contribuyentes y ahora, pretenden volver a cambiar de placas para el año venidero, no se sabe cuál será el ofrecimiento del gobernante, pero no hay duda que buscará cualquier argumento, tiene facultades de convencer para lograr su objetivo sin importar que los propietarios de automóviles, motocicletas y camiones no reciben a cambio mejores carreteras, puentes, pasos a desnivel o la infraestructura que les permita circular sin obstáculos por la entidad.

Los caprichos del estado han sido ridículos, sólo por fastidiar a los morelenses, como es el caso de cerrar la vialidad vehicular de la calle Guerrero, en el centro de Cuernavaca y burlonamente, llamar a ese espacio donde no hay un solo árbol “zona ecológica”, luego, cerrar el zócalo de manera indefinida, bajo argumento de remodelarlo, pero ese lugar no necesita remodelación, ha sufrido los embates de todas las administraciones anteriores que lo profanan y dañan sólo con fines perversos.