Víctor Manuel Barceló R. |

2016-08-26

La moral y la verdad







La creación de un Modelo Educativo de avanzada, creativo y emancipador es de los hándicaps fundamentales en el proceso de crecimiento y desarrollo sostenible que se pretende, por grupos sociales organizados, para toda la región latinoamericana y caribeña.

Para ello debemos tomar conciencia de que –señala González Casanova- vivimos y prohijamos “un proyecto de globalización neoliberal que busca hacer de la educación una ‘‘cultura de la servidumbre’’. Coincidimos en que debemos ir a la conformación de una reforma educativa que contemple una formación emancipadora y crítica en la niñez y la juventud. En su línea de pensamiento reafirmemos que tal formación se apoyará con precisión en dos principios rectores: la moral y la verdad, valores imprescindibles que normen la construcción de lo colectivo en la humanidad, por encima del bienestar individual. La solidaridad y la cooperación son también vitales, pero apoyados en la crítica constante de lo que ocurre y quien lo genera.

En una alocución del Rector de la Universidad Autónoma de México (UNAM) al iniciar el ciclo escolar 2016-2017 se refiere a la Educación Superior -no se puede separar ninguna de las partes formativas, de la inicial a la universitaria-. Afirmó el Doctor Grawe: “El presupuesto de la educación superior pública no puede reducirse, pues se generaría un problema para el país en el mediano plazo…-y explicó- la presión demográfica así lo determina”. La cobertura en educación media superior, agregó, “está creciendo a nivel nacional y esos jóvenes requerirán espacios en las instituciones de educación superior en los siguientes años”. “Hay que estar conscientes que de no apoyar a la educación superior, se va a generar un problema importante, en el mediano plazo, en los siguientes años”, aseguró.

Latinoamérica y el Caribe son un conjunto de naciones multiculturales, pluriétnicas, mega diversas, con una sociedad desigual e inequitativa. Niños, adolescentes y adultos que acuden a las escuelas, pertenecen a una diversidad de género, condiciones sociales, capacidad económica, ideologías políticas, credos religiosos, preferencias sexuales. Pero todos cuentan con capacidades creativas y vocaciones intelectuales. Todos, a todas las edades y en todas las lenguas vigentes, buscan estudiar, pero requieren la guía, de sus padres primero y de un docente después, para hacerlo con voluntad, intensidad e ilusión, en la incansable tarea de perseguir sus sueños y acompañar su curiosidad intelectual, que no muere nunca.

De allí, que una Reforma educativa requiera del docente, educador o guía -fuente del conocimiento en las escuelas y el propulsor del saber de los pueblos-. Por ello no extraña que sea meta de la globalización neoliberal -que manejan los grandes consorcios financieros y sus amanuenses, las empresas transnacionales- su anulación, para incorporar otras personas formadas para ser empleados, que además de no contar con la preparación que requiere un educador, están lejos de entender y menos procurar el implante en los alumnos de razonamientos sociales, que se apoyen en la libertad, la verdad, la concordia, la ética o moral, el laicismo y otros valores arraigados en pueblos y comunidades a lo largo y ancho de la Región.

Una educación sin valores es como un auto sin ruedas, encenderá, pero jamás avanzará con precisión ni rumbo. La solidaridad, verdad, moral, actividad colaborativa, la experimentación (prueba-error-prueba) que dan fortaleza a nuevas formas de vida, son factores intrínsecos de la vida en el salón de clase, conductas a llevarse a cabo desde tiernas edades hasta los estudios superiores (humanidades, ciencias, técnicas y artes), porque el aprender a aprender es el camino para la emancipación y la vida en libertad.

Si la moral es el valor esencial en la educación, con él se puede realizar un esfuerzo intenso en dos vías: la evaluación formativa al profesorado, para conocer en que artes y ciencias requiere de capacitación continua y, con tal información, incorporar a las instituciones educativas que saben de pedagogía en cada país, para que integren un Plan de Estudios que ponga al día al profesorado en todos los niveles y coopere a poner en ruta de modernidad a las instituciones que dan formación normal. Ello, tras revisar con los equipos pedagógicos del magisterio organizado, dicho Plan, producto de la moral de lucha, cooperación y corresponsabilidad de todos los involucrados en el proceso educativo nacional.

