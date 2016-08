Local

Gerardo Suarez |

2016-08-25

La Universidad sí incomoda a Graco por trabajos realizados por especialistas universitarios en materia de seguridad ciudadana



Tras afirmar que la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) ha solventado las observaciones por una auditoría del ejercicio fiscal 2013, el rector Alejandro Vera Jiménez reconoció que la máxima casa de estudios sí incomoda al gobernador Graco Ramírez Garrido Abreu, sí incomoda al gobierno del estado por la serie de trabajos realizados por especialistas universitarios en materia de seguridad ciudadana y por ende, los actos en su contra.



Vera Jiménez explicó que el tema de la auditoría federal a la que fue sometida la UAEM, fue “a petición del gobierno del estado”, no porque la auditoría por sí misma haya detectado irregularidades. Pese a ello, dijo que la universidad ha estado abierta al proceso auditor, se han entregado toda la solventación y se está a la espera que la Federación notifique los avances o el resultado.

“El órgano de control de la auditoría ya determinó que no hay falta administrativa, entiendo que ya la PGR hizo las periciales correspondientes y sólo esperamos que se nos notifique los resultados”, reafirmó.

Cuestionado el rector si considera que la universidad le estorba al gobernador, dijo que la posición como universidad será crítica, muy vinculada al Movimiento de la Paz con Justicia y Dignidad y que ha incorporado recientemente un Programa de Atención a Víctimas, “es una universidad que si ha incomodado al actual gobierno porque no hemos dejado de denunciar graves violaciones a los derechos humanos, el Mando Único se ha exacerbado permitiendo el incremento de los delitos como la extorsión, el secuestro, permitiendo además que estas cifras delincuenciales se incrementen hasta en un 360 por ciento desde el inicio de la presente administración”.









Morelos, primeros lugares en cifras negras

Dijo que los datos y cifras históricas de esto dicho, están en poder del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), mismo que ha documentado estos números, “Morelos ocupa los primeros lugares en cifras negras, la universidad ha realizado investigación acerca de la violencia y esto ha molestado particularmente al gobernador.

Señaló que la UAEM cuenta hace años con la facultad de Seguridad Ciudadana, y fueron sus especialistas los que realizaron estudios en la materia, que en su momento se presentó un informe que daba cuenta de una ruta criminal que iniciaba en Iguala, Guerrero, y terminaba en Tetelcingo para de ahí ramificarse, “dicho informe se ofreció al gobierno de Morelos que no presentó interés en el asunto, esto, incluso fue antes de los hechos de los estudiantes de Ayotzinapa, entonces demuestra que las autoridades estatales no tuvieron interés en participar en cuestiones de seguridad”.





Se viola principio de parcialidad

Por lo que toca a la auditoría, la UAEM ya hizo lo que nos corresponde, “se está violando el principio de parcialidad de la auditoría que se me está queriendo aplicar una ley de manera retroactiva, se viola el principio de anualidad, las auditorías especiales se realizan a peticiones, no por imposiciones, si hay irregularidades, por ello acudiremos ante las instancias correspondientes de procuración de justicia para hacer valer nuestros derechos, la auditoría está amañada, no me niego, toda la información ha sido entregada”.

Explicó finalmente que los 440 millones de pesos que se le acusa desvió, han sido aplicados en infraestructura que autorizó el Consejo Universitario, se construyó el Centro de Investigación en Biodiversidad y conservación, cuatro edificios para la facultad de Ciencias Químicas e Ingeniería, la facultad de Farmacia, cinco claustros universitarios, tres en la zona oriente, dos en la zona poniente, y otras obras más de infraestructura.