Local

Guadalupe Flores |

2016-08-25

La razón: por ser considerado el peor gobernador que ha tenido Morelos, enfatizó el líder de la FAT



Por ser considerado el peor gobernador que ha tenido Morelos, Graco Ramírez debería tener dignidad y renunciar”, pidió Dagoberto Rivera Jaimes, presidente de la Federación Auténtica del Transporte (FAT).



“Debe entender que Morelos ya no lo quiere, si tiene un poquito de dignidad que se vaya, pero este fuereño no entiende que Morelos ya no lo quiere, desde aquí le hacemos un llamado que se separe del cargo; el estado de Morelos no puede seguir sufriendo con este gobernador”, manifestó.

Antes de salir rumbo a la Ciudad de México en la caravana convocada por el Frente Amplio Morelense (FAM) para pedir la intervención de la Federación ante la ingobernabilidad que vive la entidad, el líder transportista dijo: “tuvo más dignidad Jorge Carrillo Olea”.

Sobre la acusaciones del gobernador Graco Ramírez de que confabulan contra él porque en Morelos no existe ingobernabilidad, Rivera Jaimes dijo: “Él podrá decir lo que quiera, es su estilo mentir y mentir, los morelenses no nos merecemos tener un gobernador como Graco Ramírez, no merecemos lo que estamos viviendo; él le ha hecho daño y por lo tanto se debe de ir,”.





Retiro de concesiones

Luego de que el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, amenazó con la cancelación de concesiones a los transportistas que pararon el servicio público de pasajeros el pasado martes 16 de agosto, el presidente de la FAT expresó: “no se ha cumplido su amenaza de quitarnos nuestros título de concesión”.

Agregó: “No nos han quitado nuestras concesiones, finalmente vamos a luchar para defender nuestro patrimonio; aquí los estamos esperando para luchar, no tenemos miedo de las amenazas del Gobierno”.





Continúan fallas en la SMyT

En otro tema, reveló desde la semana pasada a presentado fallas los servicios de control vehicular que realiza la Secretaría de Movilidad y Transporte, ante esto se encuentra detenido los procedimientos de renovación de concesiones, sin embargo, el titular de Movilidad, Jorge Messeguer Guillén, aseguró que no había problemas en el sistema.

“Es mentira lo que dice Jorge Messeguer, no sirve el sistema, sigue fallando el sistema, y le falla el cerebro también a él”, concluyó el transportista.