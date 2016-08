Local

Yesenia Daniel

2016-08-25

Queda en sus manos la seguridad pública en cuanto a la atención de delitos mayores, dijo





Tlaquiltenango, Mor. El presidente municipal, Enrique Alonso Plascencia, envió un mensaje a los habitantes para informar de un nuevo recurso del que echó mano el gobierno del estado para intentar desestabilizarlo socialmente por el tema de la operatividad del Mando Único.



En este mensaje también, el alcalde, advirtió que a partir de ayer, nuevamente, deja en manos del ejecutivo estatal la seguridad pública en cuanto a las responsabilidades de atención de delitos mayores.

En rueda de prensa, Alonso Plascencia, explicó de la notificación de un amparo que el gobierno del estado promovió, y del cual el municipio fue avisado el pasado 18 de agosto.

Explicó que este recurso se basa en la resolución que ya fue dictada por un juez oral los primeros meses de su gestión por los probables delitos de despojo, de cuando el alcalde junto con dos regidores y otros dos funcionarios públicos, acompañados de la comunidad, recuperaron las instalaciones policíacas conocida como Base La Cantora. La resolución de la juez en aquel juicio fue la no vinculación a proceso de los imputados.

De acuerdo a la interpretación del municipio, con este amparo el gobierno estatal busca vincular a proceso, principalmente al edil Alonso Plascencia, quien se ha manifestado desde el inicio de su administración contra el modelo de operatividad del Mando Único sin que haya una coordinación con el gobierno local.

“El ejecutivo del estado está intentando influenciar para poder ser afectado el municipio de Tlaquiltenango, ellos aquí en sus agravios dicen que queda vulnerada la sociedad de Tlaquiltenango, si no nos vinculan a proceso, más sin embargo (sic), yo les digo a ustedes no es nada más decir las cosas, es sustentarla con fundamento en derecho, aquí voy a mostrar a todos los medios de comunicación, parte de los agravios que están presentando y que se defienden mediante una jurisprudencia que no tiene sustento porque esta jurisprudencia le da la razón al fallo que dio la juez en la sala que nos correspondió. Entonces hoy yo le digo a la ciudadanía de Tlaquiltenango, que hay toda la intención de dañar al municipio, ya que el gobierno del estado nos ha mostrado en diferentes ocasiones su negatividad para atender las diferentes situaciones que les corresponden como ejecutivo”, explicó el edil.





Revanchismo político

El alcalde, que forma parte del mismo partido político que el gobernador aunque no de la misma ideología; manifestó que con este amparo que se promovió hay una evidente intención de “revanchismo político”, además de que “va con todo el dolo” contra su persona.

En este sentido, a partir de ayer y tal como lo marca la Constitución Política, el municipio atenderá el área de prevención del delito, mientras que los delitos de mayor impacto serán responsabilidad de los gobiernos estatal y federal, puesto que, dijo que “a pesar de que el ayuntamiento había mostrado su disposición por trabajar coordinadamente”, la Comisión Estatal de Seguridad Pública retiró sus casetas de vigilancia y presencia de territorio tlahuica. Cabe destacar que el ayuntamiento sólo cuenta con 40 policías preventivos, 20 viales, 4 armas largas y 2 cortas.