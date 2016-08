Opinión - Ingobernabilidad en Morelos

Opinión

Redacción | Laura Castillo García

2016-08-25

La reciente marcha de más de 40 mil personas que pidió la destitución del gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido Abreu, no fue razón suficiente para que el mandatario accediera a escucharlas y resolver sus demandas; por el contrario, su soberbia y prepotencia abre más la brecha entre los morelenses y el perredista.



Obnubilado por su deseo de ser candidato presidencial, Graco Ramírez no atiende a sus gobernados porque la mayor parte del tiempo se la pasa fuera de Morelos, tratando de amarrar alianzas con empresarios que financien su campaña electoral.

Además, casi desde que asumió el cargo, los morelenses saben que su gobernador no conoce los flagelos sociales que los azotanporque su residencia no está en Cuernavaca, como trata de hacer creer, sino que reside en la Ciudad de México, en la lujosa colonia Polanco, en la que causa gran malestar su presencia en restaurantes, cantinas y cafés en donde, con recursos públicos, se dauna vida regalada.

Situación que manifestó un ciudadano, a menos de un año de administración perredista, en los siguientes términos: “Señor gobernador, los morelenses le recordamos que su campaña política terminó hace mucho, que ahora es usted y nadie más, en el ámbito estatal, el RESPONSABLE DE PREVENIR y PERSEGUIR EL DELITO, pero también de PROCURAR JUSTICIA.

“Seguramente usted no se ha dado cuenta de lo que ocurre en Morelos, porque no vive aquí de tiempo completo; es posible también que el blindaje que asegura la burbuja en la que vive y a bordo de la que transita, no le permita darse cuenta de lo que golpea, lacera y lastima a miles de morelenses. Mire usted, es en Morelos, en cada uno de sus 33 municipios en donde debe dar resultados y cumplir con su obligación Ejecutiva de tiempo completo, no en los restaurantes, cantinas y cafés de lujo de la Colonia Polanco de la Ciudad de México, en donde le encanta andar pagando cuentas, acomodándose en mesas en las que no es invitado e incomodando a comensales que no lo conocen y si lo conocen no lo soportan.

“ES TIEMPO DE GOBERNAR, más allá de la fotografía ramplona y pagada que hace circular un día sí y otro también, lo mismo en pasquines de la localidad, que en periódicos nacionales en donde, las virtudes que le reconocen, son tan grandes y prolongadas o pequeñas y limitadas, como el tamaño de la factura que pague para su promoción.

“Sabemos que usted no puede querer a Morelos, no tiene más razón para hacerlo, que lo que le motiva cobrar un sueldo muy jugoso por cierto, como vulgar burócrata venido (a más) de tierras lejanas, en donde ya no lo soportaban., ni lo querían.”

Así pues, en Morelos, el perredista no solo causa malestar, sino que día a día crece el repudio hacia él y su administración perredista por no escuchar a sus gobernados y no dar solución a los problemas del estado.

Y no me refiero a los engaños y maniobras que durante años, prácticamente durante toda su administración, ha instrumentado el perredista para no resolver las demandas planteadas por el antorchismo morelense: un certificado de factibilidad paraconstruir una preparatoria en la comunidad de Emiliano Zapata, terrenos paravivienda para 400 familias sin techo, electrificaciones, dos pozos de agua potable, tres puentes vehiculares y redes de drenaje para morelenses y comunidades marginados, entre otras demandas modestas que un mandatarioverdaderamente de izquierda, verdadero representante del pueblo, resolvería de inmediato.

La prepotencia y soberbia que aplica Graco contra quienes no pertenecen a su partido, el de la Revolución Democrática (PRD),también se manifiestan en la no atención a problemas sociales gravísimos que afectaban a la poblacióny que ha dejado crecer tanto, que ahora esa misma población exige su destitución inmediata por la ingobernabilidad en que está sumido el estado.

La no investigación ni castigo a los responsables de los 3,600 homicidios dolosos que se han cometido en Morelos en lo que va de la administración del perredista; el que Morelos ocupe los primeros lugares nacionales en secuestros y extorsión por incidencia, además deltercer lugar en robo de autos y el quinto como el estado más violento del país, y que el mandatario no instrumente acciones para revertir la situación, lleva a los morelenses a asegurar que el gobernador y sus funcionarios no solo protegen a delincuentes sino que están asociados con ellos.

Los intereses personales de Graco Ramírez han sumido a Morelos en una crisis de ingobernabilidad que se manifiesta en las inconformidades de diversos sectores de la población: empleados gubernamentales, universitarios, maestros, sindicatos, transportistas, sectores conservadores y miles de ciudadanos víctimas de la delincuencia a la que el gobernador no ve ni escucha.