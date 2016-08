Opinión - El rector de la UAEM, foco de ataques orquestados

Opinión

Isaías Cano Morales |

2016-08-25

Ante el devastador terremoto político que ha sacudido severamente al gobernador Graco Ramírez, haciéndolo tambalear en el cargo, con la repercusión habida en medios informativos nacionales, era de prever la puesta en práctica de diversas tácticas y estrategias para desprestigiar, debilitar y tratar de restarle contundencia y fuerza al movimiento popular agrupado en el Frente Amplio Morelense, integrado por una centena de organizaciones civiles, quien demanda tanto, el abandono del mandato del tabasqueño, como el que sea llevado a juicio político, primero, tratando de desacreditar las concurridas marchas ciudadanas celebradas en Cuernavaca, Cuautla y Jojutla el pasado 16, atribuyéndoles posibles actos de violencia y presencia de gente armada. Fallidos tales pronósticos a cargo de medios locales controlados y de diputados dispuestos a ser tapete en defensa de su jefe; segundo, se han divulgado en días siguientes una serie de señalamientos con venalidad sorprendente dirigidos al rector Alejandro Vera Jiménez acusándolo de supuestos desvíos y malos manejos de recursos tanto federales como estatales que son canalizados a la casa de estudios morelense.



No solo de tales infundios, que así los califica el rector, ha sido objeto, sino también de rumores y amenazas veladas de la posibilidad de ser detenido por la Fiscalía del Estado, ante lo cual, el académico ha recurrido al amparo contra cualquier intento arbitrario y maquinado que pudiera intentarse. Y por supuesto, el rector ha denunciado ante la opinión pública el acoso de amenazas cocinadas desde oficinas de gobierno, siendo testigos los ciudadanos, de la orquestada campaña en medios locales escritos y electrónicos que se prestan a la consiga gubernamental, obviamente con el maiceo acostumbrado, con el intento de descalificar al rector Vera Jiménez y restarle imagen como dirigente principal del FAM. Graco ha estado echando mano de todo, tiene los recursos, los medios y los incondicionales de siempre para contrarrestar las influencia moral y política y el prestigio y apoyo que Vera Jiménez goza dentro de la UAEM y las organizaciones del Frente Amplio, el cual lo arropa y lo fortalece como su principal representante, encontrando el gobierno estatal en el Consejo Universitario un valladar cuyo integrantes no han permitido que prosperen intrigas y sucias estrategias de cooptación en la intentona para que Vera sea sustituido en la rectoría de la UAEM.

El rector ha sido claro ante la lluvia de información mal intencionada y rumores que lo tratan de responsabilizar de presuntos quebrantos financieros por los que atraviesa la institución diciendo que ahí están las auditorías las cuales “todas se han solventado desde 2012 hasta el 2014 y la del 2015 está por recibir resultados” (El Regional 18 de agosto). Uno supone, que de haber incurrido el rector Vera en malos manejos de recursos, sería el Consejo Universitario quien de inmediato lo llamara a cuentas, teniendo a la mano resultados de estudios y análisis de las auditorías federales y estatales, corriendo el riesgo de que las carácter estatal pudieran ser manipuladas con resultados a modo para inventar supuestos desvíos cargándoselos a Alejandro Vera cual es la perversa intención de Graco Ramírez. Empero, se ha visto, que con entereza y firmeza el rector afronta la andanada de acusaciones de oscuros manejos de dinero que sin las pruebas hasta ahora, lo tratan de recriminar quienes lo tienen en la mira, y ha levantado la voz diciendo: estamos abiertos a las auditorías que se ordenen en instancias federales y estatales, aquí no se esconde nada que huela a desvíos o malos manejos de presupuestos, acusando, por otro lado, el Consejo Universitario al gobernador de intentos de descapitalizar a la UAEM, que contrario a lo que dice en desplegado: “Por mi convicción progresista no puede estar en duda mi respaldo a las universidades públicas, y en particular con la UAEM”, de “no tener la voluntad de asignar mayores recursos a la UAEM, por el contrario el presupuestos ha sufridos decremento en términos reales”.

Chay_cano@hotmail.com