A título personal - Oportunidad no oportunismo

Redacción | Oswaldo Castañeda

2016-08-25

El clima social en Morelos se encuentra totalmente revuelto, los señalamientos han surgido de parte de grupos sociales hacia las autoridades y viceversa, el tono de las descalificaciones mutuas sigue en ascenso, lo cual no favorece a nuestra entidad, me consta que diversos eventos que vendrían a Morelos decidieron cancelar o posponer ante la incertidumbre que prevalece y que aún no se ve cuándo pueda concluir, pues el elemento más importante que se llama “diálogo” para encontrar acuerdos no llega, la marcha que hace esta semana hace el FAM a la Ciudad de México hace escalar este movimiento al ámbito nacional, lo cual no es sinónimo de solución, evidentemente hay muchos problemas sociales en el país.



El ejercicio de gobierno desgasta, más aún cuando existe confrontación con la ciudadanía, es evidente e inminente una merma considerable de simpatías para el PRD, situación que de manera natural genera posibilidades a otros actores y partidos políticos para que los electores los consideren en el corto plazo para la conformación de un gobierno diferente al que tenemos. Los desaciertos y señalamientos de corrupción, opacidad, ineficiencia, al gobierno federal y varios gobernadores del PRI le reducen de igual manera su posibilidad de permanencia.

En este entorno tan complejo que en algún momento quizás en menor magnitud también le toco enfrentar al PAN cuando encabezaba los diferentes niveles de gobierno, hoy le toca estar del otro lado de la barrera, como decía un panista “ser oposición es estar en el cielo y en el suelo cuando se gobierna”, y desde esta posición hacer contrastes y de manera clara señalar porque eran mejor los gobiernos del PAN, sin embargo quienes simpatizamos con el partido que fundo Manuel Gómez Morín, deseamos que esta oportunidad que se vislumbra para que la sociedad considere nuevamente a Acción Nacional no sea una mera expectativa ante los enormes errores que están cometiendo quienes hoy nos gobiernan.

Existen señalamientos que la estrategia de los dirigentes del PAN en Morelos es no moverse, no decir nada, no correr riesgos, sólo hacer lo mínimo necesario y dejar que el desencanto social se encargue del reposicionamiento político electoral, en lo personal no lo creo, sin embargo se percibe que falta mayor activismo con los militantes del PAN, el cambio de dirigencia en Morelos sin duda que ha implicado diversos ajustes que toman tiempo, sin embargo hay acciones que no pueden ser aplazadas y me refiero a ejercer ese liderazgo más aun cuando hay desesperanza por lo que está sucediendo en nuestro estado.

Las diferentes encuestas posicionan al día de hoy en la carrera por la Presidencia de la Republica al PAN en primer lugar teniendo como candidata a Margarita Zavala, sin embargo es natural y más en un partido con democracia interna que existan más aspirantes, sin embargo que uno de ellos sea el dirigente del partido, vuelve a Acción Nacional vulnerable. ¿Con qué calidad moral se puede criticar a Andrés Manuel López Obrador que ocupa los tiempos oficiales de MORENA para promoverse, cuando el dirigente panista hace lo mismo?, decían algunos panistas: el piso debe ser parejo, pero al margen de las condiciones del piso, sería lamentable no sólo para el PAN incluso para el país que por no prevalecer la unidad en un partido que se ha caracterizado por su disciplina interna se desquebraje la oportunidad de construir un gobierno diferente.

Las encuestas locales también posicionan favorablemente al PAN, por todos es sabida la aspiración del Dip. Javier Bolaños a ser el candidato a gobernador por este partido, la decisión de nombrarlo Presidente de la mesa directiva del Congreso de la Unión lo ubica en una posición inmejorable para fortalecer su aspiración, esto no quiere decir que no puedan surgir otros aspirantes, pero lo más conveniente desde mi punto de vista es que Javier encabece esta posición en 2018.

Finalmente es clara la oportunidad que tiene el PAN ante la voluntad y la opinión de la ciudadanía, esperemos que quienes están encargados de dirigir los esfuerzos de este instituto político estén a la altura del reto y que no sean los apetitos personales, como ha pasado en otros partidos, quienes derroten antes de ir a las urnas.