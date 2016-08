El Tercer Ojo - Sobre el frente amplio Morelense (FAM) II

Opinión

Redacción | J. Enrique Álvarez Alcántara

2016-08-25

Queridos lectores, la vorágine de sucesos acaecidos a lo largo de la semana que transcurrió desde la publicación de mi última colaboración en este diario, hubo impedido que entregara la correspondiente al día sábado 19 de agosto. Por ello, hasta ahora envío la segunda parte.



Como recordarán, una pregunta guió la reflexión sobre los orígenes del FAM: ¿Qué debe hacer una gobierno, cualquiera que este sea, para facilitar la unidad de acción de grupos, organizaciones, pueblos, comunidades, instituciones y ciudadanos que antes de esta ocasión era impensable e inimaginable su participación en un frente común, con objetivos y acciones comunes, pese a su diversidad y diferenciación?

Afirmamos, asimismo, que sin hacerse esta pregunta los integrantes de un gobierno, cualquiera que este sea, quedaría atrapado en el egocentrismo cognitivo, en la inteligencia ciega, o en el solipsismo y la soberbia. Finalmente, dijimos que estas eran las características de un gobierno como el que dice presidir Graco Luis Ramírez Garrido Abreu el estado de Morelos, pero lo deshace entre sus manos.

Hoy, es necesario replantear la pregunta de modo tal que podamos comprender aún más el estado de la cuestión en Morelos.

¿Qué debe hacer una gobierno, cualquiera que este sea, para propiciar la realización de acciones tales como la MEGAMARCHA del día martes 16 de agosto, de proporciones inéditas hasta ahora en el estado de Morelos, para provocar la ira en la población del estado de Morelos de modo que organizada ésta en un FAM mantenga un PLANTÓN SIMBÓLICO en el Palacio de Gobierno y una MEGA CARAVANA a la Secretaría de Gobernación el día miércoles 24 de agosto, con tres demanda centrales como lo son: 1) Fuera Graco Ramírez del Gobierno de Morelos, 2) Juicio Político a Graco Ramírez y, 3) Formación de un gobierno de reconciliación?

¿Qué debe hacer, reitero, para favorecer todo esto, pese a las diferencias irreconciliables entre algunos de los integrantes del FAM?

No cabe duda, amables lectores, que no hacerse estas preguntas y, consecuentemente, no responder a las mismas ha conducido al Gobierno de Graco Luis Ramírez Garrido, Gobernador del estado de Morelos, con toda la estela de adláteres, lacayos, eunucos poderes subordinados y supinos, focas y chayoteros de los medios de información vendidos, a imputar a un "COMPLÓ" diseñado por "fuerzas retrógradas" para liquidar su "Gobierno Progresista y de Izquierda".

Naturalmente que les invito a tales personajes, agregado su Coordinador de Asesores, a responde honestamente estas dos preguntas. De otro mod, al desnudo quedará su soberbia, sus mentiras y su servil y oportunista pseudo análisis...

Hasta la próxima.