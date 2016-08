Justicia

Redacción | Pancho Rendón

2016-08-25

El fiscal Javier Pérez no cumple



y no citó a Rodrigo Dorantes

“El gobierno de Graco Ramírez es el más interesado en aclarar el caso de las fosas de Tetelcingo”, así reza el discurso oficial que han repetido hasta sangrar la garganta, las voces de los medios comprometidos o pagados por el Estado, pero todos se preguntan por qué el fiscal del estado Javier Pérez Durón, no cumplió con citar a declarar al ex fiscal Rodrigo Dorantes en relación a los hechos, pero por temor no ha cumplido, pues esa declaración sería la pieza clave, ya que en efecto Rodrigo no se mandaba solo y recibía órdenes directas del Ejecutivo y es ahí donde se le caería la casa a Graco.

Sin embargo al gobierno de Graco cree que los morelenses somos tontos y nos olvidamos de todo; es precisamente este gobierno quien debe responder por el hecho de haber tratado como basura a más de 100 víctimas del infierno en que está convertido el estado, en esta administración gubernamental.

La cárcel está lista para las víctimas; para los que han participado en apoyo a las mismas, para quienes se han manifestado en contra del gobernante, todos ellos cuentan con sendas denuncias por delitos gravísimos, listas para ser activadas si insisten en encontrar la verdad y castigar a los responsables.

Para la madre de Oliver, un comerciante secuestrado y asesinado en Cuautla, hay más de cuatro cargos en su contra, por haber denunciado que su hijo fue echado a una fosa clandestina en Tetelcingo.

Al Estado no le interesa quién lo secuestró, quién lo mató, ni quién lo echó a la fosa, sino castigar con todo el rigor a la mujer por destapar la cloaca dentro del gobierno estatal y, ahora menos, ya definitivamente tiene la etiqueta de olvidar pedir justicia por su hijo y se prepare para pasar el resto de sus días en prisión.

Graco Ramírez insiste en ser el principal interesado en aclarar el caso de las fosas clandestinas y se nota, a casi un año de quedar al descubierto estos hechos, hasta el momento nadie de los responsables ha sido castigado, bueno, ni siquiera le han hecho un regaño para simular.

Nadie quiere decir quién ordenó al entonces fiscal morelense y hoy Delegado de la PGR en otra entidad, Rodrigo Dorantes, ir a depositar el macabro cargamento de cadáveres, tampoco quieren saber cuántos fiscales, “muerteros”, peritos, del forense y particulares, participaron en la maniobra, pero un caso histórico en las páginas rojas de Morelos, nunca se había dado y para armar todo lo anterior, debe haber mucho poder detrás y muchos implicados.

El fiscal Rodrigo Dorantes no ha sido llamado para explicar de quién recibió instrucciones de abrir fosas clandestinas y depositar decenas de cadáveres, porque es bien sabido, que el Fiscal a su llegada Morelos, lo recibieron con plomo y al fallar, mataron a dos de sus escoltas, siendo los culpables elementos de la policía preventiva, hoy, Mando Único, de acuerdos a los videos revelados por la propia autoridad.

El Fiscal, salió de Morelos a toda prisa, tras las presiones del actual comisionado Alberto Capella, quien se disponía a tomar el control total de la Fiscalía morelense y el mismo Rodrigo comentó estar en riesgo su seguridad en Morelos.

De regresar Rodrigo, podría dar pauta para dejar en claro quién le ordenó enterrar como basura a seres humanos y lo más grave, entre mujeres y hombres, se descubrió la presencia de los cadáveres de dos niñas, una de 9 años, presuntamente sometida sexualmente por banda de pedófilos y traficantes de niñas y otra de 7 años, a la primera la encontraron desnuda en el río de Alpuyeca y a la otra, igual, pero en los Ejidos de Acapantzingo.

En ambos casos, se ocultó el hecho, los cuerpecitos fueron ocultos en un rincón del forense para evitar cualquier indiscreción y nadie investigó la identidad de las víctimas, mucho menos abrió una investigación para castigar a sus victimarios y esto queda al descubierto tras las diligencias periciales de la Universidad, que de no haber sido así, nunca se habría sabido.

En Morelos, los lamentos de las familias de las víctimas se confunden con los lamentos de los funcionarios, quienes culpan a quien proteste, se queje o denuncie ser víctima, para acusarlos de subversivos, rebeldes, de sedición, de organización criminal, de lo que sea, con tal de verlos en la cárcel si no se hincan a pedir perdón a la autoridad.

¿Qué sigue? ¡Nada!, parece que los responsables de este atroz evento, que dejaría sin poder dormir al más violento pero que encabrita al más perverso, parece tener todo el apoyo desde el más arriba.