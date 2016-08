Local

Aún no hay clases en Coaxintlán por daños ocasionados por lluvias

Yesenia Daniel |

2016-08-24

Las precipitaciones destruyeron un puente de concreto dejando incomunicada a la población



Tlaquiltenango, Mor.- La comunidad de Coaxintlán, en donde la lluvia destruyó un puente de concreto dejando incomunicada a la población, no ha iniciado el ciclo escolar 2016-2017 al menos en los niveles preescolar y primaria a donde asisten alrededor de 60 niños.



A una semana de las torrenciales lluvias que derivaron en que la corriente de una barranca seca arrasara un puente de concreto, la comunidad -que está conformada por 700 habitantes aproximadamente-, aún padece las afectaciones que dejaron las lluvias, puesto que el acceso sigue siendo complicado, y la ayuda tarda en llegar y en atenderse, ya que ésta es una ranchería localizable a más de 40 minutos de distancia de la cabecera municipal; la comunidad de Coaxintlán se encuentra en la serranía.

El ayudante municipal, Alfredo López Ocampo, explicó que en la comunidad hay escuela mixta preescolar, primaria y secundaria; todas ubicadas en un mismo predio, pero sólo los alumnos de secundaria iniciaron clases ayer, los demás niños no iniciaron el ciclo.

“Ahorita hasta el momento no se han abierto las instalaciones, están cerradas por cuestiones de que había dicho el director que él traía órdenes de los superiores de que no se podía dar clases en la escuela”, comentó la autoridad auxiliar.

El ayudante definió la situación en su comunidad como “difícil” porque el puente que el agua arrancó, si bien no es la única salida, sí es la más directa para entrar y salir de la comunidad, pues ahora que el puente no está, los habitantes están usando un camino de terracería, el de Tecalcingo, en el que tardan hasta dos horas para salir o llegar a la comunidad, ya que además de que el camino no está en buenas condiciones, las lluvias lo han complicado más.

Las abundantes precipitaciones dañaron los caminos y la actividad minera de la región, en donde trabaja el 60% de la población aproximadamente, por lo que los habitantes también están resintiendo en su economía.

Ahora la comunidad de Coaxintlán espera que las autoridades los apoyen para reconstruir el puente que la lluvia se llevó.