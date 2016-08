Local

Guadalupe Flores

2016-08-24

Así lo dijo tras marcha del FAM para exigir su renuncia por crisis de inseguridad y violencia en Morelos



Dice que es víctima de un ataque político de las fuerzas conservadoras; aseveró que en la entidad no hay ingobernabilidad





En la ciudad de México, el gobernador de Morelos, Graco Ramírez Garrido, acusó al obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro y al rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez, así como a los transportistas, de confabular en su contra.



En conferencia de prensa, en un hotel de la colonia Reforma, el mandatario estatal aseguró que es víctima de un ataque político de las fuerzas conservadoras y aseveró que en Morelos no existe ingobernabilidad.

Esto, luego de la marcha que convocó el Frente Amplio Morelense (FAM) en la que participaron miles de ciudadanos para pedir la renuncia del Gobernador Graco Ramírez por la situación de crisis de inseguridad y violencia que tiene al estado.

"El Gobierno del Estado sufre una confabulación de fuerzas conservadoras en contra de un gobierno progresista, bajo una demanda de juicio sumario que exige la desaparición de poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial", acusó.

Pero Ramírez Garrido afirmó que "no existen elementos de ingobernabilidad que justifiquen tal acción (salida del Gobierno), es un atentado a la soberanía misma del estado de Morelos".

"No hay que confundir a la opinión pública con demandas que no tienen mayor sustento que el interés particular de quien las encabeza: obispo de Cuernavaca, Ramón Castro Castro, rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez y los transportistas”, subrayó.

En el tema de la unión entre personas del mismo sexo, vociferó que se orquesta una marcha para el mes de septiembre que busca revertir la reforma en materia de derechos humanos, sobre todo de los matrimonios igualitarios.

Además señaló que el rector de la UAEM, Alejandro Vera Jiménez (vocero del FAM) enfrenta seis denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior de la Federación por el mal manejo de recursos públicos, mientras que a los transportistas los acusó de oponerse a la modernización del transporte.