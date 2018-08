Local

2018-08-20

-Fue el municipio con más afectaciones parciales en casas, por su cercanía al epicentro del sismo del 19S





Autoridades del órgano Unidos por Morelos informaron que en el municipio de Tepalcingo se han entregado mil 121 paquetes de materiales de construcción, para apoyar a familias cuyas viviendas fueron calificadas con daño parcial a consecuencia del sismo del 19 de septiembre.

Tepalcingo fue el municipio más afectado en cuanto a daño parcial en viviendas debido a la cercanía con el epicentro del temblor.

Los paquetes de materiales de construcción permitieron a los propietarios de las viviendas trabajar en aspectos como la reparación de grietas en muros, el reforzamiento de trabes y castillos, elementos estructurales; la construcción integral de muros con daños severos y en algunos casos, la colocación de pisos firmes.

Judith Lugo Morales, vecina del barrio Palo Revuelto en Tepalcingo, reconoció que, en su caso, los materiales entregados por parte de Unidos por Morelos le permitieron no sólo reparar a los deterioros ocasionados por el sismo, sino que también pudo renovar un cuarto y el baño de su vivienda.

“La verdad fue una gran ayuda, de no ser por este apoyo no me imagino cómo le hubiera hecho; gracias a este beneficio además, pude brindarles más comodidad a mis hijos”, subrayó.

Cintia Zavala Coyote fue otra de las beneficiadas de Unidos por Morelos, quien además de reparar los muros de su vivienda, ubicada en el Barrio de los Reyes, aprovechó sus materiales para la colocación del piso firme.

“A mí me dieron un paquete amarillo, lo ocupé para reparar los muros y mi fachada, pero con el cemento que me sobró pude echar mi piso y ahora mi casa tiene otra apariencia”, señaló.

A la fecha Unidos por Morelos ha entregado en todo el estado 10 mil 567 paquetes de materiales; la meta es que sean más de doce mil las familias beneficiadas con este apoyo que otorga el Gobierno del Estado.

De hecho, Sara Zavala Tepozteco, vecina del Barrio de los Reyes, destacó la creación de Unidos por Morelos, ya que fue el único estado donde el gobierno estatal creó un organismo alterno al apoyo del gobierno federal para atender a los damnificados.

“Yo tengo familia en Oaxaca, en Pinotepa, ellos me dijeron que quien no haya sido reconocido por el Fonden tiene que reconstruir su casa como pueda, aquí en Morelos es diferente, el Gobernador buscó la forma de apoyar a todos”, puntualizó.

Con la rehabilitación de sus viviendas los vecinos de Tepalcingo han recuperado su patrimonio, y al mismo tiempo la tranquilidad que les da tener una casa segura.

A su vez, la atención a viviendas calificadas con daño parcial a través de la entrega materiales de construcción ha permitido reactivar la economía local, ya que Unidos por Morelos compró el material a 86 proveedores morelenses que van desde pequeños negocios hasta grandes casas de materiales.