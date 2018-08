Local

| Juan Lagunas

2018-08-20

-Ángel Estrada Arteaga reconoció el esfuerzo de los graduados, a quienes exhortó a “salir adelante”

El Instituto Estatal de Educación para los Adultos (INEEA) entregó certificados de educación básica a 52 personas, entre niños, jóvenes y adultos egresados de esa unidad operativa de la Delegación Regional 05, en Emiliano Zapata. El director del organismo, Ángel Estrada Arteaga reconoció el esfuerzo de los graduados a quienes exhortó a “salir adelante”.

En el acto, que tuvo verificativo –recientemente- en la plaza comunitaria del Sistema para el Desarrollo Integral, Estrada Arteaga resaltó el trabajo del personal de la plaza que participó en la atención educativa: “El logro tan importante que hoy culmina con esta fiesta y con la entrega de su constancia o certificado, festéjenlo y compártanlo con su familia; quiero pedirles que nos ayuden a transmitir esta experiencia en su comunidad, para que más personas puedan incorporarse al estudio y aprovechen los servicios educativos gratuitos que el INEEA Morelos ofrece en la totalidad de los municipios”.

Ahí mismo, y tras recibir su certificado, Gloria Salgado agradeció a los asesores la asistencia que le brindaron: “Cuando me invitaron a venir a estudiar, yo tenía miedo porque no sabía leer, me daba pena que a mi edad pudiera venir a la escuela; pero cuando me entregaron mis primeros libros me emocioné mucho…”, expresó.

Por su parte, el secretario del SNTEA Morelos, Ezequiel Vázquez ponderó la importancia de la labor de alfabetizar a los adultos en los 33 municipios: “Esta es la razón por la que existe el INEEA, por personas como ustedes que gracias a su esfuerzo y sacrificio logran terminar un objetivo en su vida”.

En su intervención, la titular de la Delegación Regional 05, Emiliano Zapata, Elena Bermúdez felicitó a los egresados por el interés y compromiso que realizaron para avanzar en las asignaturas y con ello lograr mejores conocimientos para su acreditación y certificación.

De esta forma, el Instituto continúa con su labor de acrecentar los trabajos para enseñar a leer y escribir, fundamentalmente, a personas de diversas comunidades del estado, con la finalidad de contribuir a minar los efectos del analfabetismo.