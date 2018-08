Local

Yesenia Daniel

2018-08-20

Jojutla, Mor. En la punta del Palacio municipal de Jojutla quedó doblada la estructura que sostenía un reloj histórico fabricado en 1903 en Francia. Este artefacto que forma parte las piezas históricas del municipio está siendo reparada para reubicarlo más tarde.

El gobierno local encontró un relojero que podía repararlo aquí en el mismo municipio, se trata de un comerciante local que tiene su negocio de reparación y venta de relojes en el centro de Jojutla.

El comerciante también fue afectado con el sismo, pero a casi un año se tuvo que recuperar de la tragedia.

Explicó que de acuerdo a los planes del municipio, se prevé reubicar el reloj que llegó a Jojutla durante la época del presidente Porfirio Díaz.

"Lo que me han comentado es que ese reloj ya se va a reubicar, no sé dónde exactamente pero se le a hacer una arquitectura ya más moderna. Y sí se puede rescatar y repararlo, el que sea una pieza antigua no quiere decir que sea imposible repararlo, todo se puede hacer", comentó el comerciante.

En el sismo del 19 de septiembre el edificio municipal quedó severamente afectado, como el edificio es histórico se tuvo que esperar la aprobación del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para iniciar la reparación.