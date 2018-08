En la Red… - Graco y Carrillo Olea, los gobernadores gemelos

Opinión

2018-08-20

Cuando Jorge Carrillo Olea llegó al gobierno de Morelos se podía esperar que el general fallara en cualquier cosa menos en seguridad, terreno en el que se supone era un especialista, pero esa fue su tumba política: una crisis de inseguridad y corrupción sin precedentes hasta entonces.

Doce años después el gran detractor de Carrillo Olea finalmente alcanzó la gubernatura, Graco Ramírez se presentó a las elecciones de 2012 como un político maduro, capaz de sacar al estado del hoyo en el que el panista Marco Adame lo había dejado; Graco ofreció gobernar sin ocurrencias, llegó a expresar su deseo de ser recordado como uno de los mejores gobernadores, suspiraba cuando la gente le contaba cómo extrañábamos los morelenses a Lauro Ortega Martínez, hasta ahora el gobernador más querido de los últimos 50 años.

Seis años después Graco Luis Ramírez Garrido Abreu está por terminar su mandato y no hay ya ninguna duda de que el tabasqueño será recordado como el peor gobernador de la historia (hasta ahora), su parecido con su archienemigo Carrillo Olea es fascinante al menos para el análisis periodístico, ambos dejaron al estado en una crisis de seguridad, con un desorden institucional generalizado, producto de la actuación errática de sus respectivos gabinetes a los que nunca pudieron controlar.

Graco por supuesto, superó al general en un tema, el escandaloso desvío de recursos públicos y su ilegal enriquecimiento, así lo indican los datos preliminares obtenidos por el SAT y la unidad de inteligencia financiera de la SHCP. Ramírez y sus hijos están seguros de que cubrieron todas sus huellas con una estrategia de triangulación tan parecida a la que usó Javier Duarte o Guillermo Padrés que no fue difícil dar con ellos, la ilusión de la creciente inversión en Morelos fue su fachada, se construyeron plazas comerciales como nunca, Averanda, Forum, Solaz, en todas están metidos, en todas invirtieron dinero público, lo lavaron para convertirlo en inversiones legales y claro, usaron prestanombres para evitar las acusaciones.

Sólo queda esperar que el presidente electo López Obrador decida usar la información que ya conoce de manera preliminar y que recibirá formalmente en la entrega-recepción. Yo no firmé nada presume Rodrigo Gayosso; él controló cada obra que se hizo en Morelos, confiesan empresarios y constructores.

Hace una semana comenté en este espacio sobre las sospechas de “extraños manejos” en el Hospital del Niño Morelense, la respuesta de los trabajadores y derechohabientes ha sido inesperada, era como una olla exprés a punto de reventar, y ahora la información fluye como si se hubiera pinchado un absceso de pus.

El silencio de la secretaria de Salud, Patricia Mora y de la directora Rebeca Borgaro, es un indicio de que no esperaban que la información trascendiera, y no tienen claro ahora qué decir ante las preguntas y acusaciones que aún no tienen respuestas y que se siguen acumulando.

Me comparten desde el interior del hospital:

En esta administración ha sido una constante la falta de médicos subespecialistas en las diferentes áreas como son nefrólogos, genetistas, neurocirujanos, neuro fisiólogos, intensivistas, cirujanos de tórax, por mencionar algunos; hay carencia de personal especializado, por eso el hospital ahora deja de atender casos que antes se resolvían aquí, ahora se han especializado en hacer traslados.

Los pocos médicos especialistas están contratados con sueldos de médicos generales que además les pagan con partidas presupuestales del seguro popular, eso explica por qué ha dejado de ser atractivo para los doctores trabajar en un lugar en el que en otros tiempos había fila de espera para tener una oportunidad y también porque ha bajado la capacidad y calidad del atención del hospital.

Lo más grave es que en los últimos 10 meses la directora Rebeca Borgaro desintegró el cuerpo de gobierno del hospital, misteriosamente sus integrantes fueron despedidos súbitamente, actualmente no hay director médico, director administrativo, director de enseñanza, dirección de calidad y dirección de cirugía y anestesia, la pregunta es ¿por qué desarticular una estructura tan importante? ¿Es coincidencia que esto haya sucedido después del sismo, de la reconstrucción y con las elecciones en curso?

Por último ¿Es falso que hayan comprado y APLICADO medicamentos defectuosos a niños con cáncer? ¿Ésta si la pudieran responder?

