2018-08-18

Quedó instalado el Consejo Técnico de la Escuela de Estudios Superiores del Jicarero de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM) donde se estableció su colegio electoral que sentó las bases para elegir al nuevo director de ese plantel escolar para el período 2018-2021.

Para ello, el encargado de despacho de la dirección de la unidad del Jicarero, Manuel Rivas González, solicitó licencia al cargo y lo sustituirá Valeri Domínguez Villegas, anteriormente Secretaria de Docencia, esto con el fin que el primero participe en el proceso electivo.

De acuerdo al Consejo Técnico, la convocatoria establece que se podrá registrar candidatura única, dupla o terna y podrán participar los trabajadores académicos que efectúen labores académicas en esta unidad académica y acrediten experiencia docente y de administración universitaria.

Entre los requisitos, es que los aspirantes deberán contar con estatus de definitividad, con mínimo título de licenciatura, presentar currículum, propuesta de trabajo vinculado al modelo universitario y al plan institucional de desarrollo de la UAEM, no estar ni haber sido suspendido como trabajador académico de la institución por resolución definitiva con categoría de cosa juzgada dictada por autoridad universitaria competente.

Además se pide que el aspirante a la dirección no haya sido declarado responsable por delito intencional en sentencia firme; no desempeñarse, al momento del registro de la candidatura, como consejero técnico de cualquier unidad académica, trabajador administrativo de la UAEM, ministro de culto, servidor público, miembro activo de las fuerzas armadas o dirigente de partico político, no tener implementada acción legal alguna contra de la institución.

Para ello, el mismo consejo Técnico dio a conocer que el registro de los aspirantes será del viernes 17 al martes 21 de agosto de 8:00 a 14:00 horas en la oficina de la secretaría de docencia de la Escuela de Estudios Superiores de Jicarero.

El colegio electoral sesionará el miércoles 22 de agosto a las 8:00 horas e informará por escrito a los aspirantes si se aceptó o no el registro de su candidatura de 12:00 a 14:00 horas de esa fecha. El lunes 27 de agosto los candidatos deben comparecer entre las 9:00 y las 13:00 horas. La consulta interna será el 30 de agosto y el 5 de septiembre se integrará la terna, dupla o candidatura única que será presentada ante el Consejo Universitario.