El Tercer Ojo - Pensamiento crítico y político sobre educación inclusiva (VIII)

Opinión

| J. Enrique Álvarez

2018-08-18

Amables lectores, va ahora la octava y última parte de la introducción del Ensayo, «Más allá de las palabras: Cuando el silencio y la invisibilidad deslumbran y se escuchan».

«Segunda conclusión. Podemos considerar que, desde sus orígenes, la diversidad, la exclusión y la inclusión han corrido paralelas en el devenir histórico-social; como hemos podido describir y explicar, desde mucho tiempo atrás se ha reconocido la existencia de la diversidad de todo cuanto existe; desde los niveles biológicos más elementales, hasta las expresiones sociales y culturales más complejas que determinan el desarrollo contemporáneo, tanto la diversidad como la migración han estado presentes como condición sine qua non de la existencia vital.

Asimismo se ha reconocido que esta realidad diversa no ha permanecido igual desde sus orígenes sino que, ha mostrado un constante cambio y transformación a lo largo de la historia. En virtud de ello, el reconocimiento de la diversidad y del cambio permanente no es reciente.

Por otro lado, y como consecuencia de la actividad antropogénica, así como sociohistórica, hemos podido observar en sentido opuesto, los orígenes y el desarrollo de las políticas de discriminación, exclusión, invisibilización o silenciamiento que favorecen la idea de una homogeneización de la vida y los seres humanos, eliminando dicha diversidad; de esta manera, como ya señalamos, reconocemos, en sentido contrario, la transformación del mundo y la eliminación de las políticas excluyentes y discriminatorias han ocupado una constante y permanente lucha de contrarios en este mismo trayecto.

Tercera. Ahora bien, como se apunta en este mismo documento, las dos herramientas fundamentales para el aseguramiento de la eliminación de la exclusión y discriminación por motivos de discapacidad, color de piel, preferencias sexuales, genero del cual se forma parte, pertenencia a comunidades y pueblos originarios, uso de lenguas originarias, etc., son; La eliminación del conjunto de barreras (arquitectónicas, jurídico-administrativas, psicopedagógicas y actitudinales e ideológicas) que impiden o dificultan el acceso al ejercicio pleno de sus derechos

(A la salud, educación, recreación, empleo, etc.); y, el diseño de estrategias de inclusión al ejercicio pleno de sus derechos.

En este sentido, tratándose de la inclusión educativa y de la educación inclusiva, podemos asegurar que la práctica docente y el trabajo docente es la herramienta fundamental para favorecer estrategias plausibles para la inclusión educativa y, no cabe duda alguna de ello, la herramienta con la cual dispone el personal docente para propiciar la inclusión de todos los alumnos, sin excepción alguna, es el diseño, instrumentación y evaluación de las adecuaciones curriculares que favorecen un currículo flexible y abierto a la diversidad.

Si bien es cierto que hoy por hoy no hemos logrado alcanzar estas metas, ello no quiere decir que no puedan alcanzarse en un futuro próximo; lo que sí está claro es que con las estrategias que preceden a la educación inclusiva no se logró resolver la cuestión y, lo más probable, tampoco se lograrán las metas si no se derrumban tales modelos y se instrumenta este otro.

También se debe decir que el sistema educativo, por sí mismo, no podrá resolver los problemas estructurales que aquejan a nuestras sociedades contemporáneas; más bien, el sistema educativo debe ser favorecido por los Estados y gobiernos para que gracias al impulso de esta estrategia pueda contribuir con aquéllos en la construcción de soluciones plausibles y verosímiles a tales problemas.

Las soluciones maximalistas no las tiene, de ninguna manera, el sistema educativo, empero con una visión minimalista éste contribuirá significativa y efectivamente en la búsqueda y toma de conciencia de la inexorabilidad de transformar nuestras naciones en pos de una sociedad generosa, incluyente, participativa y democrática.»